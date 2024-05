Corsairs XH-sett gir deg en komplett pakke for tilpasset vannkjøling

HQ

Selv om de fleste gamere drømmer om å tilpasse vannkjølingen av datamaskinene sine, har det alltid krevd en betydelig investering i verktøy, beslag og slanger.

Med de nyeste Hydro X tilpassede kjølesettene, kalt XH-serien, får du alt du trenger for å komme i gang i en enkel løsning med én boks, og de er naturligvis tilgjengelige med både RGB og i hvitt for de som har slike ønsker.

Settene leveres med både bøyeverktøy, ekstra beslag for GPU-kjøling (ekstrautstyr) og et enhetlig exo-system som lar deg konfigurere og kontrollere alt via iCUE-programvaren.

Vannblokken XC7 RGB Elite CPU er kompatibel med alle moderne AMD- og Intel-prosessorer, og er kombinert med XD5 RGB Elite PWM Pump med integrert reservoar, alt koblet til en 360 mm kobberradiator. Settet leveres til og med med ferdigblandet kjølevæske og en baufil.

Men den dårlige nyheten er at dette ikke er billig, selv det minste settet vil koste deg rundt 620 euro. Ouch.