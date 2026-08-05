Cosplayer» kledd som Dødsengelen arrestert etter å ha skremt pasienter fra taket på et sykehus i Wales

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Leon Gillespie, 26, har fått bot etter å ha klatret opp på taket til et sykehus i Wales kledd i et antrekk i stil med Dødsengelen. Mannen dukket opp på taket av Ysbyty Glan Clwyd-sykehuset i St Asaph, Denbighshire, kledd i svart og stirrende på ansatte og besøkende. Han lagde støy og bar på et langt sverd, og hendelsen utløste en beredskapsaksjon, der politi og brannvesen ble tilkalt etter meldinger om hans tilstedeværelse og handlinger.

Gillespie erkjente seg skyldig i å ha forårsaket forstyrrelser på det nasjonale helsevesenets område, og ble idømt bot samt pålagt å betale saksomkostninger og erstatning, samtidig som helseforvaltningen understreket sin nulltoleranse overfor forstyrrelser, krenkelser eller aggresjon på sykehusområder.

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Via The Mirror