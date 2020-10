Costume Quest 2 og Layers of Fear 2 er gratis på PC

Du ser på Annonser

Man skulle nesten tro at Halloween var denne uken siden Epic Games som lovet nå tilbyr PC-utgavene av Costume Quest 2 og Layers of Fear 2 helt gratis på Epic Games Store, men når man ser utvalget for neste uke er det ingen tvil om at det er to skrekkfylte uker som venter oss.

Oversikten viser nemlig at det er Blair Witch og Ghostbusters: The Video Game Remastered som vil bli gratis fra og med neste torsdag, så hadde du tenkt å skaffe deg disse kan det være greit å vente litt.