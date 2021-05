Cotton Reboot slippes til PS4 og Switch i sommer

Om du liker klassiske japanske shoot 'em ups kjenner du kanskje til Cotton: Fantastic Night Dreams, som originalt ble sluppet i 1991. En ny versjon ved navn Cotton Reboot ble sluppet til PlayStation 4 og Switch i Japan allerede i februar, og nå har ININ Games bestemt når det er vår tur til å oppleve denne fargerike herligheten.

Det lanseres i vesten den 25. juni til både PlayStation 4 og Switch, og her er hva du kan forvente ifølge Nintendo eShop:

• Play the brand-new HD Reboot mode or the fantastic retro X68000 mode

• Cute 'em Up action based on one of Japan's longest running game series

• Enjoy the awesome soundtrack either fully arranged or in its original home computer form

• Guide Cotton and her friend Silk in a highly approachable game! Easy to play, but difficult to master!

• Compete online for high scores