Counter-Strike 2 legger endelig til Arms Race-modus

Da Counter-Strike 2 ble lansert, var det mange fans som var ganske irriterte over at det erstattet Counter-Strike: Global Offensive, for selv om det var penere, manglet det noen viktige spillmoduser og føltes som en dårligere opplevelse for dem som ikke bare ville spille rangert hele tiden.

Nå introduserer Valve en av fansenes favorittmoduser i det nye skytespillet. Arms Race er tilbake i den siste oppdateringen av Counter-Strike 2. Modusen går ut på at spillerne kappes om å drepe hverandre med den gylne kniven, og tjener nye våpen ved å drepe et par ganger med sitt nåværende våpen.

Det er omtrent som Gun Game fra Call of Duty, hvis du ikke har prøvd det før. I denne nye oppdateringen får du også den første våpenkofferten til CS2, og du får muligheten til å plassere klistremerker hvor du vil på våpnene dine.