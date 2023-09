Counter-Strike 2 ser ut til å lanseres neste uke

HQ

Det ser ut til at Valves kommende Counter-Strike: Global Offensive lanseres i neste uke. Nærmere bestemt neste onsdag, den 27. september.

Dette fremgår av et nytt Twitter/X-innlegg fra kontoen Counter-Strike 2, som spør oss hva vi skal gjøre neste onsdag. Allerede har Counter-Strike 2 sett mange spillere teste ut de nye kartene og mekanikkene i beta-format. Det er sannsynlig at det fortsatt vil bli betraktet som en beta selv om det lanseres for offentligheten neste uke, ettersom mange ting vil bli rettet opp i løpet av de kommende månedene.

Noen har funnet det kontroversielt at Valves nye skytespill skal erstatte Counter-Strike: Global Offensive, et spill som står mange fans nær. Det er mulig at erstatningen ikke vil være like polert som originalen fra lanseringen, men forhåpentligvis vil de med tiden bli sammenlignbare opplevelser, og Counter-Strike 2 vil vise seg å være en verdig etterfølger.