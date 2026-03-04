Counter-Strike: Global Offensive gjenoppstår fra graven med egen Steam-side og gratis nedlasting

HQ

Hvis jeg kan bli subjektiv her et øyeblikk, vil jeg gjerne ta opp at Valve virkelig slapp ballen med lanseringen av Counter-Strike 2. Å ta livet av sitt mest populære spill og erstatte det med en blankere, grunnere kopi var noe Blizzard fikk kritikk for og fortsatt gjør den dag i dag. Valve fikk fripass, men nå ser det endelig ut til at Steam-eieren kapitulerer og gir oss tilgang til en eller annen form for vår gamle favoritt Counter-Strike: Global Offensive.

En ny Steam-side har blitt laget for det tidligere døde skytespillet, og du kan installere Counter-Strike: Global Offensive fra den helt gratis. Hvis du tenker at dette er Valve som skyter seg selv i foten, ettersom det bare kommer til å splitte CS-spillere, så er det verdt å påpeke at du ikke bare kan hoppe inn og søke etter en Counter-Strike: Global Offensive -kamp like raskt som du ville gjort for CS2. I skrivende stund er det bare fellesservere som er tilgjengelige, noe som gir oss en kastrert versjon av den opprinnelige opplevelsen.

Likevel ser det ut til å ha imponert fansen som forblir lojale mot sitt elskede CS:GO. Allerede har spillet fått over 5,000 anmeldelser, og sitter på en overveldende positiv vurdering akkurat nå. "Våknet nettopp opp fra en 3-årig koma. Så glad for å endelig spille favorittspillet mitt igjen! Gleder meg til å hoppe på Cobblestone og Cache. Valve har vel ikke slettet halvparten av innholdet og erstattet det med en buggy oppfølger?" skriver en anmelder.

"Flott spill, forferdelig for søvnplanen min. Fantastiske minner, tvilsomme lagkamerater og uforglemmelige øyeblikk. Jeg savner deg," skrev en annen.

Det er tydelig at folk fortsatt har en stor forkjærlighet for CS:GO, men om Valve vil kapitalisere på det, er en helt annen historie. I det minste er det tilbake i en eller annen form.