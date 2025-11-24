Counter-Strike-skaperen Minh Le "ønsker virkelig" å bringe sitt neste spill, Alpha Response, til konsoller

HQ

Hvis du ikke er kjent med navnet Minh "Gooseman" Le, vil du definitivt være kjent med skapelsen hans. Utvikleren regnes som faren til Counter-Strike, personen som gjorde en mod til en hit-sensasjon for Valve, og en tittel som i dag, flere iterasjoner og evolusjoner nedover linjen, er en av de største førstepersonsskytespillene i verden.

Men Le har ikke jobbet med Counter-Strike på en stund, da utvikleren i stedet har jobbet på Ultimo Ratio Games for å lage Alpha Response, et dynamisk politi-Action FPS som ber spillerne om å løse kriser med avgjørelser på brøkdelen av et sekund.

I løpet av vår tid på San Diego Comic Con Malaga hadde vi gleden av å snakke med Le om Alpha Response og spørre ham ut om de eventuelle utgivelsesplanene for spillet. På spørsmål om konsollmarkedet spesielt, og om han har tenkt å utforske det, uttrykte Le.

"Vel, jeg innser at konsollpublikummet begynner å vokse, og det er et enormt publikum og appetitt for FPS-spill. Så jeg vil virkelig bringe spillet vårt til konsollpublikummet, men vi må jobbe med utgiveren for å gjøre det. Men ja, jeg føler virkelig at det er en appetitt for spillene våre, men jeg tror at fra et utviklersynspunkt har jeg alltid foretrukket å begynne å lage spillene på PC, fordi det bare er enklere, for det er der vi utvikler spillene. Så når vi utvikler spillene, har vi en mer umiddelbar forbindelse med spillerne som kan spille spillet på nært hold, fordi vi utvikler det, og de kan spille spillet og gi oss tilbakemeldinger om hvordan vi kan forbedre spillet. Så jeg har alltid følt at det å utvikle spillene på PC alltid vil gjøre at spillene kommer fra PC-fansen."

Du kan se hele intervjuet med Gooseman nedenfor, med lokaliserte undertekster, for å høre mer om spillet og inspirasjonen bak det.