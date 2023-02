Counter-Strike: Global Offensive setter ny spillerrekord på Steam

HQ

Uansett hvor mange Call of Duty: Warzones, Valorants eller Apex Legends som kommer ser det ut til at det alltid vil være et publikum for Valves 2012-utgivelse Counter Strike: Global Offensive.

Dette ble nylig bevist av det 11 år gamle spillet da det brøt sin forrige samtidige brukerrekord på Steam med 12 000 brukere. I løpet av denne siste helgen klokket det inn hele 1.320.219 spillere, og slo den forrige rekorden på 1.308.963.

Den forrige rekorden ble satt under den første pandemi-nedstengningen, noe som er forståelig, men det ser ikke ut til å være noen reell begrunnelse bak denne plutselige økningen i populariteten. Det ser ut til at folk bare alltid vil elske Counter-Strike: Global Offensive.

