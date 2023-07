Counter-Strike: Global Offensive spiller åpner en utrolig sjelden kniv etter rundt 30 timers spilling

HQ

Vi har alle vært der. Sent på kvelden, etter det tredje tapet på rad, skanner du gjennom varelageret ditt og håper at lykken smiler til deg mens du kaster bort penger på å åpne en kasse. Som sagt, det skjer med de beste av oss, og selv med store forhåpninger om kniver og hansker får vi i beste fall bare et lilla skinn som kan selges for noen kroner.

Men det finnes også heldige mennesker der ute, som for eksempel en 18-åring som klarte å åpne en Karambit blue gem-kniv med 387-mønster etter bare 34 timer i CS:GO. Knivens verdi er vanvittig høy, og spilleren har nettopp solgt den for 169 000 dollar.

Ifølge Jake Lucky på Twitter sier unggutten at han kommer til å spare pengene han har fått. Det er virkelig som å vinne i lotto, med tanke på hvor små sjansene er for ikke bare å åpne en kniv, men også en så verdifull en. Dette kommer utvilsomt til å inspirere andre til å prøve å få en lignende jackpot, men egentlig virker det bare som om denne gutten ble velsignet av en slags høyere makt, mens vi andre er dømt til å åpne MP9 Orange Peels resten av livet.