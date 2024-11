Courtney B. Vance vil erstatte den avdøde store Lance Reddick i Percy Jackson sesong 2

HQ

Lance Reddicks altfor tidlige bortgang i fjor var et slag for oss alle. John Wick, The Wire, Bosch og Destiny 2-skuespilleren var elsket av mange, men i noen tilfeller var det nødvendig å finne erstatningsskuespillere for show som pågår, for eksempel Percy Jackson and the Olympians.

Reddick spilte Zeus i sesong 1, men i de kommende sesongene vil rollen hans bli overtatt av Courtney B. Vance. Vance er mest kjent for sine roller i Jakten på rød oktober og The Preacher's Wife. I en uttalelse (via Variety) snakket han om hva det betyr for ham å ta på seg rollen i Disney+-serien.

"Jeg kan ikke fortelle deg hvor spent jeg er på å bli med i den ekstraordinære rollebesetningen av "Percy Jackson and the Olympians! Det er få øyeblikk i en skuespillerkarriere hvor man kan si at man er i ferd med å gå om bord i en serie som har en så hengiven fanskare med figurer som er elsket over hele verden, og som er basert på en svært vellykket bokserie. Jeg vet at det å gå inn i rollen som Zeus kommer til å bli en minneverdig opplevelse, og jeg kommer til å gi min bror, Lance Reddick, som forlot oss altfor tidlig, en himmelsk klem."

Percy Jackson and the Olympians har blitt fornyet for sesong 2, og den forventes å bli utgitt neste år.