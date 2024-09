Courtney Cox har ikke skrevet kontrakt for Scream 7

En av de mest ikoniske og sagnomsuste serien i skrekkverdenen er uten tvil Scream. Serien har gått i flere tiår, og nå som Scream 6 har vært ute i det fri en stund, begynner vi å lure på hva fremtiden bringer for en Scream 7.

Scream-veteranen Courtney Cox har avslørt at den syvende filmen er under arbeid, og at hun for øyeblikket ikke har signert for å være med i den.

I en samtale med Variety sa Cox: "Jeg er ikke offisielt signert. Det er jeg ikke, men det kommer en Scream 7."</em>

Bare fordi Cox tilsynelatende ikke kommer til å spille hovedrollen i filmen, betyr det ikke at den ikke kommer, noe hun bekrefter ved å legge til: "De skriver om hele tiden. Det er ikke slik at jeg ikke vet hva som skjer."

Synes du det er et godt eller dårlig valg å ikke bringe Courtney Cox tilbake til Scream 7?