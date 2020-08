Covid-19 nærmest doblet salget av PS4-spill

Du ser på Annonser

I disse dager har mange spillselskaper investormøter hvor de legger frem rapportene for hvordan de siste tre månedene har gått, og man kan trygt si at Sony hadde gode nyheter i natt.

Rapporten avslører blant annet at over 91 millioner PlayStation 4-spill ble solgt mellom den 1. april og 30. juni. Til sammenligning ble det "bare" solgt 49,8 millioner i samme periode i fjor. En økning på hele 83 prosent der altså, og Sony legger ikke skjul på at The Last of Us: Part II kan ta på seg litt av æren for det.

Ikke overraskende har antall digitale salg økt betraktelig også. Hele 74 prosent av salgene dette kvartalet var digitale. Da gir det jo mening at antall PlayStation Plus-medlemmer økte fra 41,5 milloner til 44,9 millioner i samme slengen.

Når det gjelder selve konsollen finnes det nå 112,3 millioner PlayStation 4-enheter hjemme hos folk, så selv med PlayStation 5 "like rundt hjørnet" er det en grei sjanse for at Game Boy og Game Boy Color vil miste tredjeplassen over tidenes mestselgende konsoller siden de klarte 118, 69 millioner til slutt. Enkelt sagt sier nok det japanske selskapet seg godt fornøyde med finansårets første kvartal.