Cowboy Bebop-skaperen: Kunne ikke fordra Netflix-tilpasningen

Anime-verdenen har funnet sin plass hos Netflix, men det samme kan ikke sies om strømmegigantens live-action-tilpasninger av elskede japanske klassikere, og den nye Cowboy Bebop er fortsatt et av formatets mest avskydde verk. En av dem som ikke tålte Netflix-hærverket var Cowboy Bebops far Shinichirō Watanabe selv, som nylig fortalte Forbes i et intervju at han slo av bare minutter inn i Netflix-tilpasningen:

"For den nye Netflix live-action-tilpasningen sendte de meg en video for å gjennomgå og sjekke. Det startet med en scene i et kasino, noe som gjorde det veldig tøft for meg å fortsette. Jeg stoppet der og så bare den åpningsscenen.

Det var tydeligvis ikke Cowboy Bebop. Jeg innså på det tidspunktet at hvis jeg ikke var involvert, ville det ikke være Cowboy Bebop. Jeg følte at jeg kanskje burde ha gjort dette. Selv om verdien av den originale animeen på en eller annen måte er langt høyere nå.

Kort tid etter at live-action-serien hadde premiere, bestemte Netflix seg for å kansellere Cowboy Bebop, noe som sannsynligvis var den kloke avgjørelsen. Hva syntes du om Netflix-versjonen av Cowboy Bebop?