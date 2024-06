Cozy Grove: Camp Spirit er et sunt spill for voksne

Under Summer Game Fest fikk vi ikke bare se massevis av blod og gørr i spill som Doom: The Dark Ages og Gears of War: E-Day, men vi fikk også se mange morsomme, sunne spill som gir spillerne en avslappende og avslappende stund.

Noen vil kanskje se på disse spillene og generalisere dem som spill for barn, men hoveddesigner på Cozy Grove: Camp Spirit Alicia Fortier snakket om hvordan spillet faktisk er rettet mot voksne. "Cozy Grove er et spill som virkelig ønsker å skape en varm atmosfære for spillerne våre. Men, du vet, vi beskriver oss selv som voksenkoselig eller spooky cute, og det er fordi vi ønsker å respektere det faktum at folk har hatt et liv," sa hun.

"Vi vet at det ikke alltid er solskinn og regnbuer der ute, og vi ønsker å respektere det og gi folk en sjanse til å utforske det i et trygt miljø. Så vi spøker mye, det er veldig humoristisk, men i historiene våre liker vi å utforske dypere temaer som virkelig kan vekke gjenklang hos folk og gi dem en sjanse til å uttrykke litt empati og få se et annet perspektiv."

Hvis du er på utkikk etter et morsomt, muntert spill som likevel har en dyp tematikk i bunn, kan du sjekke ut hele intervjuet nedenfor. Hvis du er på utkikk etter sunne spill, har vi også tatt en titt på Critter Café, og det intervjuet finner du her.