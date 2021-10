I dagens livestream fokuserer vi på et spennende overlevelsesspill som vi skammer oss over å ha oversett ved lanseringen. Craftopia ble sluppet i Early Access i september i fjor, og er en uvanlig hybrid som kombinerer elementer av jakt, håndverk og "hack-and-slash"-action. Spillet har også en nydelig og fargerik visuell stil som minner oss fryktelig mye om Breath of the Wild.

Hvis alt dette virker tiltalende for deg, kan du se oss spille to timer av spillet på vår GR Live-side fra klokken 16.