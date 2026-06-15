Craig Duncan, sjef for Xbox Game Studios, trekker seg

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Det har vært to virkelig vanvittige uker hos Microsoft, og spesielt hos Xbox. For det første på grunn av de banebrytende avsløringene om selskapets fremtid når det gjelder spill, spesielt kunngjøringen om at Gears of War: E-Day ville være eksklusivt for Xbox-økosystemet, i likhet med Clockwork Revolution. Kort tid etter sommerens begivenheter kunngjorde Asha Sharma og Matt Booty at en omfattende operasjonell omstrukturering ville være nødvendig for å sikre selskapets fremtid, med mål om å gjøre det til nummer én innen 2030.

Det var her alarmklokkene begynte å ringe, særlig da The Information for bare noen dager siden hevdet å ha rapporter om en mulig splittelse mellom Microsoft og Xbox, og til og med et delvis salg av divisjonen. Selv om denne informasjonen ikke er offisielt bekreftet, ser dagens nyheter ut til å knytte visse punkter sammen i hendelsesforløpet. Ifølge The Game Business har den tidligere sjefen for Xbox Game Studios, Craig Duncan, sagt opp etter bare 18 måneder i stillingen. Personalsjefen ved Xbox Game Studios, Louise O'Connor, har også sagt opp.

Duncan har vært hos Xbox siden 2011 og er mest kjent for å ha vært direktør hos Rare i 14 år. Han etterfulgte Alan Hartman i stillingen i november 2024, og hans oppgave var å lede The Coalition, Halo Studios, Flight Sim, Turn 10, Playground Games, Rare, Obsidian, Ninja Theory, Compulsion Games, The Initiative, Double Fine, InXile, Undead Labs, World's Edge og XGS Publishing. O'Connor, en veteran hos Rare siden 1999, da hun begynte å animere Nintendo 64-tittelen Conker's Bad Fur Day, har siden vært involvert i utallige prosjekter, inntil hun forlot studioet etter kanselleringen av Everwild. I september i fjor tiltrådte hun stillingen hun nå forlater.

Ifølge rapporten har Duncan sendt en intern e-post til de ansatte, der hun skrev følgende:

«Da jeg tok roret hos XGS for 20 måneder siden, var målet mitt å tjene studioene våre, teamene våre og menneskene som skaper spillene våre. Sammen satte vi oss for å levere spill av høy kvalitet, styrke bedriftskulturen på tvers av studioene våre og bidra til å forme selskapets fremtid. Jeg er stolt av å kunne si at vi har gjennomført mange feilfrie lanseringer som har drevet selskapets kommersielle suksess. (...) Louise har vært en oppmerksom, kreativ og pålitelig partner som alltid har stått for kvalitet og støttet studioene våre med klarhet og engasjement. Jeg takker henne for alt hun har bidratt med til XGS og er sikker på at hun vil lykkes med hva enn hun tar fatt på.»