Craig Robinson er åpen for å vende tilbake som Daryl i en The Office-reboot

Lenge gikk det en rekke rykter om at en reboot av The Office var på trappene. I november 2023 ble disse ryktene tilsynelatende lagt på is da medskaperen av serien, Greg Daniels, uttalte at det ikke var noen reboot under utvikling, og at hvis det skulle lages et fremtidig The Office -prosjekt, ville det i stedet bli en søsterserie basert på nye karakterer i en ny setting.

Til tross for at dette tilsynelatende avviser enhver idé om en reboot, åpner en søsterserie i det minste for at karakterene kan komme tilbake i en eller annen form, og Craig Robinson, som er kjent for å spille Daryl i serien, ble spurt om han kunne tenke seg å komme tilbake i rollen.

I en samtale med AV Club uttalte Robinson: "Jeg har hørt at det er noe på gang. Det har ikke blitt nevnt for meg. Hvis det skjer, vil jeg gjerne spille Darryl på et eller annet tidspunkt, men akkurat nå vet jeg ikke."

