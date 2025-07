Craig Robinson slutter som komiker i jakten på "noe større"

HQ

Craig Robinson har blitt et moderne ikon i komedieverdenen, ettersom han har medvirket i en rekke prosjekter og produksjoner opp gjennom årene, det være seg The Office, Hot Tub Time Machine, The Bad Guys, This is the End, Eastbound & Down, Pineapple Express, og utallige andre. Man kan si at komedie er det Robinson gjør best, uten tvil hans sanne kall, men skuespilleren er ikke enig i det.

Som nevnt i en ny Instagram-video avslører Robinson at han faktisk slutter med komedie, og at han i stedet vil vie sin innsats og oppmerksomhet til å "fokusere på mitt sanne kall", noe han anser som "enormt".

Robinson forklarer dette i sin helhet: "Jeg ville bare at dere skulle høre det fra meg: Jeg slutter med komedie. Men ikke for ingenting. Det har vært en fantastisk periode, og dere har alle vært fantastiske og fantastiske, men jeg følger noe større. Så, tusen takk, jeg elsker dere, og følg med videre."

Det er uklart hva fremtiden bringer for Robinson, men vi vet at han i nærmeste fremtid vil dukke opp i The Bad Guys oppfølger for en.