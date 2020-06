Crash Bandicoot 4 avsløres offisielt i dag

Crash Bandicoot fikk endelig gjøre et skikkelig comeback via Crash Bandicoot: Nsane Trilogy for noen år siden, men det er likevel mange år siden vi har sett et helt nytt originalt spill med ham. Men det vil endre seg snart.

For alle ryktene viste seg å være sanne, og Crash Bandicoot 4: It's About Time finnes, og utvikles nå av utvikleren Toys for Bob. Som den lekkede informasjonen sier ankommer det tilsynelatende den 9. oktober, og i dag vil spillet avsløres offisielt.

Via Twitter har Activision avslørt at spillet vil bli formelt annonsert i dag klokken 17:

"Tune in June 22 @ 8AM PDT / 4PM BST for Crash Bandicoot™ 4: It's About Time reveal. Official reveal > leaks, promise"