Crash Bandicoot 4: It's About Time avslørt før planlagt

Ryktene om et helt nytt Crash Bandicoot-spill har gått i lang tid, men har virkelig trappet seg opp i det siste. Nå har det taiwanske sensurorganet fjernet all tvil.

Våre venner i øst har nemlig avslørt et spill kalt Crash Bandicoot 4: It's About Time til PlayStation 4 og Xbox One. Coverene avslører at spillet lages av Toys for Bob, de samme utviklerne som hjalp til med Nsane Trilogy-remasterene og Spyro Reignited Trilogy, og at stilen tydeligvis vil bli litt annerledes. Utover står det at spillet vil ha en ny gameplaymekanikk Quantum Masker, så det kan høres ut som om vi får leke med tid og rom. Dermed får tittelen ulike meninger, men nærmere informasjon får dere vente litt lenger på...