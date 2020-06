Crash Bandicoot 4: It's About Time byr på over 100 baner

Du ser på Annonser

Crash Bandicoot 4: It's About Time ble endelig avslørt nylig, og den ikoniske karakteren er klar for å returnere etter mange, mange år. Spillet vil by på flere moderne tilføyelser, og det later til at Toys for Bob har tillatt seg selv å gå ganske så ambisiøst til verks med spillets størrelse.

Spillet er faktisk ganske stort. GameStop har slått fast via en reklame (som har blitt delt av Twitter-brukeren Broski) at spillet byr på over 100 baner. Dette står i sterk kontrast til det originale spillets 26 baner, etterfølgerens 27 baner og Warpeds 32 baner. Det er altså snakk om et spill som er tre ganger så stor som sine forgjengere.

Vi vet også at spillet vil by på en eller annen form for multiplayer med 2-4 spillere, men det er enda i ukjent omfang.