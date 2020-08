Crash Bandicoot 4: It's About Time gjør spennende endringer

Du ser på Annonser

Det eneste spillet, utenom Godfall siden det tydeligvis alltid må få litt av rampelyset, vi visste ville vises frem i kveldens State of Play-sending var Crash Bandicoot 4: It's About Time. Derfor passer det egentlig ganske godt at showet startet med det.

Toys for Bob hadde sannelig en del å vise frem også, for denne traileren viser frem tre av de fire maskene vi kan bruke, bekrefter at Dingodile er spillbar, gir glimt av en rekke skins vi kan få og bruke og avslører noen ganske kule moduser som vil endre banene betraktelig. Enkelt sagt virker det som om Crash Bandicoot 4: It's About Time vil være fylt til randen med innhold når det lanseres den 2. oktober.