Crash Bandicoot 4: It's About Time har trolig multiplayer

Kanskje selve traileren i seg selv hinter til det litt, da man både ser Crash, Coco og til og med baner dedikert til Dr. Neo Cortex, men i traileren fremgår det ikke spesifikt at spillet vil by på noen form for multiplayer, eller co-op.

Men det ser altså ut til at det er tilfellet. I hvert fall ifølge spillets beskrivelse på PlayStation Store, som du kan sjekke ut selv her.

Her står det nemlig at spillet inneholder "Offline multiplayer (2-4 players)", som altså indikerer at spillet vil tilby en eller annen form for lokal multiplayer. Vi vet ikke om det er en egen dedikert multiplayer-del, eller om det er co-op i spillets kampanje som gjelder her.

Vi gleder oss i hvert fall til å se mer fra spillet. Du kan se den første traileren nedenfor. Gleder du deg?