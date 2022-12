Crash Bandicoot går helt multiplayer i Crash Team Rumble

Med tanke på suksessen til både Crash Bandicoot: Nsane Trilogy og Crash Bandicoot 4: It's About Time er det ikke rart at det har gått veldig troverdige rykter om et nytt spill i serien i flere måneder allerede, men nå kan spekulasjonene stoppe.

Vår gamle venn holdt jo ord, og dukket opp i nattens The Game Awards-sending. Dette i form av Crash Team Rumble. Som du kanskje forstår av navnet blir ikke dette som de fleste andre spill i serien siden det er multiplayerfokusert. Her samles både de snille og onde i det sprø universet for å kjempe om å samle inn mest wumpa-frukt ved å kontrollere områder på de forskjellige kartene. Hver figur har i kjent stil spesielle egenskaper slik at man har ulike taktikker å velge blant når det er 4 mot 4.

Mer informasjon avsløres når spillet nærmer seg lansering en gang neste år.