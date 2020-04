Crash Bandicoot Mobile offentliggjort

I februar fikk enkelte land opp reklame for noe kalt Crash Bandicoot Mobile på Facebook og Play Store, og med en rekke gode skjermbilder og detaljert informasjon virket det som om Activision endelig ville gi oss et skikkelig Crash Bandicoot på mobilene. Dessverre ønsket ikke selskapet eller Candy Crush-utviklerne i King å bekrefte noe, men jeg tror nok de straks er klare for å være ærlige.

Nå har nemlig Crash Bandicoot Mobile blitt lansert på Play Store. Den dårlige nyheten er at det bare kan kjøpes i enkelte deler av verden for øyeblikket, og Norge er ikke et av disse i skrivende stund. Kanskje er det uansett like greit at dette tydeligvis er en såkalt "soft-launch", for flere av kommentarene under spillet sier at de ikke kommer seg videre etter opplæringsdelen. Forhåpentligvis blir dette fikset før vi får spille det her til lands.