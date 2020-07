Crash Bandicoot: On the Run! annonsert

For et par dager siden ble en Twitter-profil ved navn Crash Bandicoot: Ond the Run opprettet, og som forventet er et nytt mobilspill nå offentliggjort.

Det er utvikleren King Digital som står bak det nye mobilspillet, som bærer navnet Crash Bandicoot: On the Run!. Som vi kan se i traileren som nettopp har blitt sluppet er det et Runner-mobilspill som byr på nye baner, muligheten til å lage egne våpen, og klassiske bosser fra tidligere spill. Det kan til og med spilles sammen med en venn.

Traileren kan du se nedenfor. Vi har dog ikke fått noen lanseringsdato enda.