Crash Bandicoot: On the Run! lanseres til mobil denne måneden

King har annonsert at Crash Bandicoot: On the Run! lanseres til mobile plattformer den 25. mars. Spillet er en endeløs "runner" satt til Crash Bandicoot-universet. Det...

Crash Bandicoot: On the Run! annonsert

den 9 juli 2020 klokken 19:12 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

For et par dager siden ble en Twitter-profil ved navn Crash Bandicoot: Ond the Run opprettet, og som forventet er et nytt mobilspill nå offentliggjort. Det er...