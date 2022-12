Crash Bandicoot: On the Run legges ned tidlig neste år

HQ

Vi har sett flere eksempler på spill som satser stort på ytterligere inntektsgenerering gjennom salg av mikrotransaksjoner, men som deretter legges ned relativt kort tid etter, og hindrer de som har brukt masse penger i å nyte spillet de har investert i.

For eksempel ga King ut en såkalt endless runner i fjor kalt Crash Bandicoot: On the Run, men allerede neste år vil dette spillet bli lagt ned da det ikke har klart å finne et bredt nok publikum. I et innlegg på Facebook skriver utvikleren følgende:

"It has meant so much to bring your favourite Crash characters to life and we've sincerely loved making this game. Thank you for spending your time with us and we hope you will join us in one of our many other games."

Det er foreløpig ikke kjent når spillet legges ned, men det forventes å være i løpet av de første månedene.