Crazy Taxi reboot vil være et online spill

En av de største arkadesuksessene på 90-tallet var Crazy Taxi, som senere ble en hit hjemme, spesielt på Dreamcast. Men... Sega klarte aldri å lage en virkelig vellykket oppfølger (der de blant annet fikk ideen om at taxiene skulle kunne hoppe), og konseptet bleknet ut.

Men i fjor ble det avslørt at et nytt Crazy Taxi er på vei, og i en nesten åtte minutter lang video får vi nå de første offisielle livstegnene. Blant annet viser det seg at ryktene om at det blir et åpent online-spill stemmer.

I videoen diskuterer teamet ting som hvordan man kjører rundt i spillet og hvordan taxiene skal kunne bevege seg, noe som vi vet har veldig lite til felles med hvordan racingspill vanligvis fungerer. De nevner også utfordringene med å gå fra enspiller- til onlinespill, og viser frem noe av grafikken.

Videoen er på japansk, men godt tekstet, og du kan sjekke den ut nedenfor for en interessant første titt.