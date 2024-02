Creative Assembly avslører nye legendariske helter, enheter og mer som kommer til Total War: Warhammer III

HQ

Creative Assembly har fått mye kjeft fra fansen for sine siste Total War: Warhammer III DLC-er, og spillere har påpekt at innholdet ikke lenger føles verdt inngangsbilletten. CA har nå gått ut med tre blogger som beskriver det nye innholdet som kommer i patch 4.2 for Shadows of Change.

Kislev og Cathay får to nye legendariske helter, henholdsvis Golden Knight og Sayang, the Sentinel of the Sky. Den gylne ridderen er livvakt for isdronningen, og Sayang er en massiv konstruksjon med en enorm bue, i bunn og grunn som et vandrende artilleri. Tzeentch får også en ny nærkampfokusert helt i Exalted Hero of Tzeentch. Denne trehodede raringen vil forhåpentligvis gi hæren din en større sjanse når fienden nærmer seg.

Det kommer også nye lorder til hver av de tre fraksjonene som er i fokus i Shadows of Change, og det er en massiv oppdatering av magisystemet, spesielt i Lore of Hags. Kort sagt, blant flygende løver og wryms laget av is er det mye nytt her, og du kan sjekke ut hver av bloggene som beskriver hva som kommer her, her og her.