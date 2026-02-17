Creative Assembly legger til Tiger Warriors til Total War: Warhammer III som en del av spillets første karakterpakke

HQ

Creative Assembly, utvikleren av Total War: Warhammer-serien, går helt av sporet for franchisens 10-årsjubileum. Ikke bare får vi Lords of the End Times DLC i sommer, vi får også den første karakterpakken som kommer før den tid, og introduserer en helt ny karakter til spillet og omgivelsene i Warhammers gamle verden.

Creative Assembly har jobbet sammen med Games Workshop for å introdusere Bhashiva, Desert Tigress, White Tiger of Shang Yang, og hennes Tiger Warriors. Siden dette er Warhammer og vi ikke danser rundt metaforer eller noe sånt, mener vi med Tiger Warriors selvfølgelig tigermennesker, med pels og striper og alt det der.

Karakterpakken koster £ 3.99 / $ 4.99 / € 4.99, og gir en håndfull enheter i tillegg til Bhashiva selv. Tiger Warriors vil være en del av Cathayan-listen, ettersom historien deres forteller om at de reiste fra Ind-landene for å søke frelse, og fant den med jerndragen Zhao Ming. Det er også noen interessante historier om Tiger Warriors som motsto kaosets krefter den gang de gamle opprinnelig forlot Warhammer Fantasy-verdenen.

Teamet på CA sikter mot en sen vårutgivelsesdato for karakterpakken, og så har vi litt tid ennå før vi får se Bhashiva i aksjon. Når vi gjør det, er vi imidlertid lovet en enhetstype som er helt annerledes enn det vi har sett før i Cathay.