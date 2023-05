Creative Assembly presenterer det neste året med Total War: Warhammer III

HQ

Creative Assembly har avslørt et veikart for de neste 12 månedene av Total War: Warhammer III. Kartet lover tre DLC-er og tre store oppdateringer før sommeren 2024, og bemerker til og med at dette ikke er der støtten vil ende for spillet, ettersom det kommer "mer i 2024 og utover".

Når det gjelder hva den umiddelbare fremtiden bringer for strategispillet, blir vi fortalt at det første vil være Patch 3.1, som vil legge til Chaos Dwarfs som en End Game Scenario i Immortal Empires, i tillegg til å bringe syv nye enheter, en ny Legendary Hero, og forskjellige ytelses- og feilrettinger.

Patch 4.0 er neste og kommer i sommer, som legger til en ny Legendary Hero, Immortal Empires-prestasjoner, raseoppdateringer, AI-oppdateringer, kampforbedringer, feilrettinger, og mer. Dette vil også komme sammen med Shadows of Change DLC, som vil gi enda mer Legendary Lords, en Legendary Hero, nye enheter og en historie sentrert rundt Tzeentch, Cathay og Kislev.

Patch 5.0 er planlagt for slutten av 2023, og vil legge til enda en Legendary Hero, Nemesis Crown-artefakt, raseoppdateringer, flere feilrettinger, og vil debutere sammen med Thrones of Decay DLC som dreier seg om Nurgle, Empire, og Dwarfs.

Patch 6.0 er planlagt til våren 2024, og vil utvide tre av spillets løp ytterligere, legge til flere Legendary Lords og Heroes, og gi enda flere ytelsesforbedringer. En uannonsert DLC vil også debutere rundt denne tidsperioden.

Hver større oppdatering vil inneholde en mindre oppdatering i løpet av livssyklusen, som adresserer enda flere feil og ytelsesproblemer.

Hvilken del av veikartet er du mest spent på?