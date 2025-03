Creed-stjernen håper Jonathan Majors kommer tilbake i den fjerde filmen

Michael B. Jordan, som både spiller hovedrollen i og regisserer den kommende Creed IV, håper å jobbe med Jonathan Majors igjen, noe som er blitt bekreftet i et intervju med The Hollywood Reporter. Dette til tross for de alvorlige juridiske problemene som Hollywood-skuespilleren havnet i, og som senere kostet ham nesten hele karrieren. Ikke overraskende, med tanke på at han ble dømt for vold og trakassering av sin ekskjæreste, som på skjulte lydopptak innrømmet at han hadde tatt kvelertak på sin tidligere partner.

HQ

Majors selv har også uttrykt interesse for Creed IV, og sa i det samme intervjuet med The Hollywood Reporter:

"Jeg vil gjerne lage Creed IV sammen - blant andre prosjekter."

Men Michael B. Jordan ønsker tilsynelatende å gi Majors en sjanse igjen, etter at han spilte rollen som Damian Anderson i Creed III, en barndomsvenn av Adonis Creed. Jordan mener det er rom for at Majors' karakter kan vende tilbake i den fjerde filmen.

Betyr dette at 2025 kan bli året for Majors' comeback? Hvem vet, filmen hans Magazine Dreams fikk positiv respons etter premieren på Sundance Film Festival etter først å ha blitt avlyst på grunn av juridiske problemer. Det har også gått rykter om at Marvel kan ha fremtidsplaner for Majors, men hvor mye sannhet det er i det sladderet er fortsatt uklart.

Synes du Majors bør få en ny sjanse, og kunne du tenke deg å se ham tilbake i Creed IV?