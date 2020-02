Rare bekrefter at den nye oppdateringen til Sea of Thieves kommer neste uke, den 19. februar.

Studioet har ikke delt mye detaljer om den enda, men vi vet at det blir lagt mer vekt på sverdkamp, samt en ny hjemsøkt Chest of Rage som spillere må holde i nærheten for å unngå at den eksploderer.

Det kommer også en ny Pirate Appearance Potion, som kan hentes på Pirate Emporium og lar spillerne endre utseendet på karakterene sine.

Sjekk ut videoen nedenfor for mer informasjon.