Cricket 22 utsatt på grunn av penisbilder

Gjennom årene har vi sett en rekke merkelige endringer av sportsspill på grunn av ting utviklerne ikke hadde noe med. Her til lands kjenner vi nok for eksempel best til at FIFA 19-coveret måtte endres siden Cristiano Ronaldo tok turen fra Real Madrid til Juventus, men det er bare barnemat i forhold til hva cricket-verden nå gjennomgår.

Big Ant Studios skriver nemlig at de har sett seg nødt til å utsette Cricket 22: The Official Game of The Ashes til den 2. desember på grunn av "faktorer utenfor vår kontroll". Selv om utviklerne selv er veldig vage trenger man ikke å være verdens smarte cricket-fans for å vite hva forsinkelsen skyldes. For da Big Ant avduket spillets cover tidligere i år var Tim Paine en av stjernene på det. Uheldigvis annonserte Paine forrige fredag at han trakk seg som Australia sin Test-kaptein etter at en kvinne anklaget han for å sende såkalte "Dick Pics" og andre tekstmeldinger hun fant støtende i 2017. Han ble frifunnet i etterforskningen, men sa likevel at han angret veldig på handlingene sine. Derfor har altså Big Ant Studios valgt å være på den helt trygge siden og erstattet Paine på coveret, samt sett seg nødt til å gjøre endringer i selve spillet på grunn av dette.