Crime 101 kommer til Prime Video på onsdag

Da den kom på kino tidligere i år, viste den siste actionfilmen med Chris Hemsworth i hovedrollen seg ikke å bli noen stor suksess, og spilte inn drøyt 70 millioner dollar på kino, et skuffende resultat med tanke på det antatte budsjettet på 90 millioner dollar. Med dette resultatet i bakhodet er det ikke overraskende at Amazon MGM Studios ønsker å gjøre filmen mer tilgjengelig så snart som mulig.

Vi sier dette ettersom det er bekreftet at Crime 101 vil debutere på Prime Video så snart som onsdag 1. april. Og nei, det er ikke en forebyggende aprilspøk.

Når det gjelder hva Crime 101 har å by på, kan du se filmens synopsis og kinotraileren nedenfor. Filmen er en ganske stjernespekket affære, da den også inneholder Halle Berry, Mark Ruffalo, Barry Keoghan, Monica Barbaro, Corey Hawkins, Jennifer Jason Leigh og Nick Nolte.

" Crime 101 utspiller seg i Los Angeles' solblekede grus, og forteller historien om en unnvikende juveltyv (Chris Hemsworth) som har begått en rekke tyverier langs motorvei 101 som har mystifisert politiet. Når han ser sitt livs kupp, krysser han veien til en desillusjonert forsikringsmegler (Halle Berry) som står ved sin egen korsvei. Han er overbevist om at han har funnet et mønster, og en nådeløs etterforsker (Mark Ruffalo) nærmer seg, noe som gjør innsatsen enda høyere. Etter hvert som kuppet nærmer seg, begynner grensen mellom jeger og jaget å viskes ut, og alle tre blir stilt overfor livsavgjørende valg - og innsikten om at det ikke finnes noen vei tilbake."