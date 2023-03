Crime Boss: Rockay City kommer på konsoller i juni

HQ

I en fersk finansrapport har Digital Bros. avslørt når konsollspillere kan se frem til å spille Crime Boss: Rockay City. Dokumentet avslører at spillet vil forbli som en Epic Games Store eksklusiv frem til en ubekreftet dato i juni 2024, med denne måneden da tittelen sannsynligvis kommer til Steam og andre PC-butikker. Når det gjelder konsollversjonene, vil spillet debutere på PS5- og Xbox Series-konsoller om noen måneder, i juni 2023.

– Pc-versjonen av Crime Boss vil være eksklusiv på Epic Store bare frem til juni 2024, i hvert fall. Lanseringen av konsollversjonen vil følge i juni 2023.

Rapporten legger også til at spillet er "en av de største investeringene gjort av konsernet gjennom et internt studio", og er designet på en slik måte at "tilbakevendende ekstra innholdsproduksjon" vil tillate at spillet støttes og, som Digital Bros. håper, fortsetter å generere inntekter i "flere år fremover."

Kommer du til å spille Crime Boss: Rockay City når den kommer på PC 28. mars, eller venter du på konsollversjonen i juni?