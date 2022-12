Crime Boss: Rockay City samler Hollywood-stjerner i mars

I disse dager er det i hovedsak Marvel-filmer som samler en drøss med verdensstjerner, men enkelte mener de eldre fortjener mer oppmerksomhet.

Det er i alle fall tanken som slår meg etter å ha sett både Chuck Norris, Danny Glover, Michael Madsen, Michael Rooker, Kim Basinger og Danny Trejo dukke opp i annonseringstraileren for spillet passende nok kalt Crime Boss: Rockay City. Her inntar vi kroppen til Madsen som er Travis Baker. Denne karen ønsker å trone øverst i de kriminelles underverden på 1990-tallet, noe som krever at vi samler sammen en hardbarka gjeng med spesielle ferdigheter som kan bli med å kjempe om områder, rane banker og andre ulovlige ting i det førstepersons skytespillet. Det skal også bli mulig å gjøre noen av disse sammen med andre spillere, bare for å ta kaoset til nye høyder når Crime Boss: Rockay City lanseres på Epic Games Store den 28. mars før det kommer til konsollene senere i 2023.