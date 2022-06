Crisis Core: Final Fantasy VII-remaster bekreftet for høsten

Da Square Enix annonserte at de ville ha en spesiell Final Fantasy VII-sending for å feire spillets bursdag ante de fleste at blant annet Final Fantasy VII: The First Soldier, Final Fantasy VII: Ever Crisis og en Steam-utgave av Final Fantasy VII: Remake Intergrade ville dukke opp, men etter hvert dukket det også opp rykter om en remake av Crisis Core: Final Fantasy VII. Vel, en langt penere utgave har blitt annonsert, men å kalle det en remake er visst ikke riktig.

Til tross for en meget pen trailer kalles nemlig Square Enix Crisis Core: Final Fantasy VII - Reunion en remaster i pressemeldingen sin. Litt beskjedent siden de samtidig skryter av helt nye 3D-modeller, fullt stemmeskuespill, ny bakgrunnsmusikk, oppusset kampsystem og mer vi får klare indikasjoner på i annonseringstraileren under. Heldigvis trenger vi ikke å vente lenge for å se hvor stor oppgraderingene og endringene er siden Crisis Core: Final Fantasy VII - Reunion vil lanseres en gang i høst.