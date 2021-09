Cristiano Ronaldo blir dårligere i FIFA 22 - Lewandowski forbedres

HQ

Det merkes at FIFA 22 nærmer seg siden vi har fått en god del trailere og detaljer den siste tiden. I kveld er det tid for å offentliggjøre noe av det som skaper mest diskusjon hvert år, nemlig spillerrangeringene. Denne gangen blir det ikke bare snakk om hvem som er best av Lionel Messi og Cristiano Ronaldo heller.

EA Sports har avslørt de 22 beste spillerne i FIFA 22, og det viser seg at det har vært et skifte på pallen. Cristiano Ronaldo har gått ned ett poeng, noe som betyr at han er på delt tredjeplass med Kevin De Bruyne, Kylian Mbappé, Neymar Jr. og Jan Oblak som alle har 91. Samtidig har Robert Lewandowski gått opp ett poeng, så målmaskinen inntar andreplassen bak Messi med sine 92 mot argentinerens 93.

Disse er ikke de eneste endringene som vil skape debatt heller, for flere av forrige sesongs beste spillere har blitt nedgradert eller står få stedet hvil. Du kan se oversikten over topp 22 under.

Hva synes du?