Croc: Legend of the Gobbos lanseres i april

Utvikleren Argonaut Games har kunngjort at Croc: Legend of the Gobbos kommer til å gjøre sin ankomst om kort tid. Den remastrede versjonen av det elskede plattformspillet lanseres på PC og konsoller så snart som neste måned, nærmere bestemt 2. april, og med det i bakhodet har vi en trailer med utgivelsesdato å kikke på.

Denne versjonen av spillet kommer til PC via GOG, PlayStation, Xbox og Nintendo Switch, og byr på forbedret grafikk, oppdaterte livskvalitetsforbedringer og en rekke nye tilføyelser som etter sigende skal "glede både mangeårige fans og nye spillere".

Det vil by på forfinet spillmekanikk, et moderne kontroll- og kamerasystem, HD-grafikk, en komplett Crocipedia som fungerer som et digitalt museum for spillet, og den originale historien, noe som betyr at du kan forvente å måtte navigere gjennom fantastiske nivåer, beseire fiender, løse finurlige gåter og til slutt overvinne den forferdelige Baron Dante for å redde Crocs familie.

Argonauts grunnlegger Jez San uttalte følgende om denne remastrede versjonen: "Teamet vårt har jobbet utrettelig for å bevare sjarmen og nostalgien i det originale spillet, samtidig som vi har introdusert moderne forbedringer som gjør det enda morsommere på dagens konsoller og PC-er. Vi gleder oss til at spillerne skal dykke inn i Crocs verden og oppleve magien på nytt."

Kommer du til å sjekke ut Croc: Legend of the Gobbos i april?