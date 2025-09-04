Cronos: The New Dawn hadde overraskende lave utviklingskostnader

HQ

Det er ingen hemmelighet at kostnadene ved å utvikle spill har skutt i været det siste tiåret, og i takt med at spillene blir stadig større, er situasjonen i ferd med å bli uholdbar for såkalte AAA-spill. Men kanskje er bevisstheten om at det er bedre å gi ut mindre, mer fokuserte spill i ferd med å spre seg?

I vår ble Clair Obscur: Expedition 33 en kjempesuksess med skyhøye seertall og gode salgstall, til tross for at det ble produsert av et lite team til en relativt lav kostnad - og i dag lanseres Hollow Knight: Silksong, som også forventes å bli en stor hit med billigere utvikling enn vanlig.

Nå rapporteres det at Cronos: The New Dawn, som vi gjennomgikk i går og tildelte høye rangeringer, også var veldig billig å utvikle. Bloober Team CEO Piotr Babieno sier :

"Vi har også lagt merke til betraktninger om kostnadene ved å lage Cronos på nivået over 100 millioner PLN, jeg kan forsikre deg om at utviklingsbudsjettet absolutt ikke var så høyt, og til tross for at vi regner med veldig gode salgsresultater, er break-even-terskelen ikke på et så høyt nivå som analytikere indikerer."

100 millioner zloty tilsvarer ca. 20,5 millioner pund / 23,5 millioner euro, og Babieno hevder at kostnadene er lavere enn det. Dette er utrolig lavt i disse tider da det ikke er uvanlig at utviklingskostnadene ligger godt over 100 millioner pund/€.

Hvis Cronos: The New Dawn blir en suksess, virker det rimelig at flere utviklere vil begynne å vurdere muligheten for å redusere størrelsen på spillene sine noe, for å kunne gi ut flere og litt mer konsentrerte produkter. Hva tenker du om det?

Cronos: The New Dawn lanseres for PC, PlayStation 5, Switch 2 og Xbox Series S/X i morgen.