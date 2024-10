Cronos: The New Dawn kan bli en franchise for Bloober Team

HQ

Man skal aldri selge pelsen før bjørnen er skutt, men ettersom Bloober Team nettopp har funnet seg et gullegg i Silent Hill 2 Remake ser det ut til at studioet er ganske selvsikkert i sin produksjon. Det neste prosjektet er Cronos: The New Dawn, og allerede før det første spillet er lansert, har de planer om flere.

I en samtale med IGN antydet spilldirektør Wojciech Piejko at denne tittelen kan være starten på en ny franchise. "Ja, vi har planer for Cronos," sa han da han ble spurt om potensielle oppfølgere. I det samme intervjuet avslørte utviklerne også at spillet er inspirert av andre skrekkhits som Resident Evil, Dead Space og Alan Wake.

Cronos: The New Dawn foregår i en versjon av Polen som har blitt forvandlet til en ødemark i fremtiden, og du spiller som en tidsreisende som må inn i denne ødemarken for å bringe deg tilbake til 1980-tallets retro-futuristiske æra.