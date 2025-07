Crossfire: Legion skal fjernes fra Steam

HQ

Blackbird Interactive er først og fremst kjent for å utvikle de moderne Homeworld-spillene. Tilbake i 2022 lanserte de også det nå for det meste glemte Crossfire: Legion - et konkurransedyktig strategispill i sanntid med tre forskjellige fraksjoner. På Steam kunngjorde utviklerne følgende :

"Som en del av denne prosessen vil Crossfire: Legion bli fjernet fra Steam Store den 18. august kl. 18:00 PDT og vil ikke lenger være tilgjengelig for nye kjøp. Spillere som allerede eier spillet, vil imidlertid beholde full tilgang gjennom sitt Steam-bibliotek."

Hvis du allerede eier spillet, vil du fortsatt kunne få tilgang til det etter den datoen. Men hvis du er interessert i å hente det, vil det bare være tilgjengelig frem til 18. august. Dessverre vil ikke spillet motta ytterligere oppdateringer.

En mulig årsak til avgjørelsen er spillets manglende spillerbase. Siden 2024 har Crossfire: Legion angivelig slitt med å opprettholde til og med ti samtidige spillere.

Har du spilt Crossfire: Legion? Og i så fall - hvilken fraksjon var din favoritt?