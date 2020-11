CrossfireX utsettes til 2021

Du ser på Annonser

Med tanke på at Xbox Series X og Xbox Series S ble lansert for ni dager siden, samt at vi ikke har hørt nevneverdig fra verken Control-skaperne i Remedy eller Smilegate på en stund, bør ikke dagens annonsering overraske nevneverdig.

For som overskriften avslører sier utviklerne nå at de har bestemt seg for å utsette CrossfireX til en gang i 2021, så vi må vente en god del lenger enn planlagt for å se hvordan blandingen av Remedy sin fantastiske universbygging og Smilegate sitt velkjente skytespill blir.