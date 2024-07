CrowdStrike-krasj får Windows-baserte flyplasser, banker og mer til å kollapse

HQ

Mange brukere våknet i morges opp til dårlige nyheter midt i sommerferien på grunn av krasj i flere selskapers datasystemer. Det er særlig den siste CrowdStrike-oppdateringen som ser ut til å ligge bak nedfrysingen av Microsofts Windows-operativsystemer, som er de mest brukte på bedriftsnivå. Banker, flyplass- og flyoperatører, nettbutikker, forsikringsselskaper, nød- og transporttjenester, energiselskaper og mange flere er alle rammet over hele verden.

CrowdStrike er den skybaserte cybersikkerhetsplattformen som betjener mange av disse Windows-baserte selskapene. Texas-selskapet har ingen direkte tilknytning til Washington-selskapet, men det er firmaet som selskapene stoler på, eller pleide å stole på, for å beskytte dem mot cyberangrep og andre digitale sikkerhetstrusler.

Problemet denne gangen har imidlertid ikke vært hackerne, men stabiliteten til selve programvaren. Ansatte har, som hundrevis av brukere på sosiale medier har rapportert om, våknet opp til det som kalles en BSOD, eller "Blue Screen of Death", når de starter opp Windows-maskinene sine, en blackout som har hindret dem i å jobbe effektivt.

Denne alvorlige hendelsen fører til situasjoner med digital forhistorie som"Y2K bug". Når det gjelder AENA i Spania, viser sosiale kanaler bilder av spanske flyplasser der skjermene er slått av (og dermed mangler informasjon om ombordstigning og utganger), og de reisende ser hvordan de må sjekke inn som om de befant seg i forrige århundre.

Microsoft selv blir påvirket utover det bildet som datafeilet gir av Windows-operativsystemet. De fokuserer mer enn noen gang på tjenester, og det handler ikke lenger bare om å starte opp datamaskiner eller maskinvare: Andre brukere rapporterer at Office 365-plattformen også er nede (sammen med nettskyen OneDrive), så arbeidstakere som har startet sin normale arbeidsdag, bør være forsiktige med å sikkerhetskopiere filene sine lokalt inntil videre.

Informasjonen som er tilgjengelig så langt, er svært sparsom, spesielt med tanke på panikken i alle de berørte selskapene i de tidlige morgentimene på fredag. Disse selskapene har tydeligvis forpliktet seg til det generiske "vi jobber med det for å løse det så snart som mulig", men det ser ut til at alt for øyeblikket avhenger av inngripen fra CrowdStrike selv.

Og hva er CrowdStrikes svar? Sikkerhetsselskapet har ifølge byråer som Reuters så langt begrenset seg til å erkjenne problemet, som det skylder på et av dets undersystemer, kjent som Falcon Sensor. Denne agenten fungerer som et mellomledd eller bindeledd mellom terminalene og de sentrale cyberbeskyttelsestjenestene i skyen. Fra telefonsvareren som byråene plukker opp når de ringer kundeservice :

"CrowdStrike er klar over rapporter om krasj på Windows-verter relatert til Falcon Sensor".

Vi vil fortsette å oppdatere denne posten med de siste nyhetene og mulige løsninger foreslått av berørte brukere og selskaper.