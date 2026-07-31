CRPG-ekspertene Owlcat Games tar stilling til om de vil ta på seg Baldur’s Gate 4

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Larian er kanskje det mest kjente navnet innen CRPG-spill for tiden, men hvis det er et annet studio du bør kjenne til når det gjelder å lage top-down-eventyr med rik historie og turbasert kamp, så er det Owlcat Games. Utvikleren av Warhammer 40,000: Rogue Trader, Dark Heresy og Pathfinder: Wrath of the Righteous-utvikleren har allerede hendene fulle, men kreativ direktør og medgrunnlegger Alexander Mishulin er klar over at Owlcat er et av studioene folk snakker om når de tenker på hvem som kan ta over stafettpinnen etter Larian for Baldur's Gate 4.

I et nylig intervju med IGN ble Mishulin spurt om Owlcat ville vurdere prosjektet. «Først og fremst vil jeg takke alle spillerne og hele publikummet som tror vi er i stand til å gjøre dette. Det er virkelig en stor ære. Dere har allerede sagt at vi er litt masochistiske. Så ja, vi vil se på det som en stor utfordring!» sa han.

Dette er selvfølgelig ingen bekreftelse på at Owlcat skal ta over roret for Baldur's Gate 4. Studioet har allerede utrolig mye å gjøre med arbeidet på Warhammer 40,000: Dark Heresy, samt The Expanse: Osiris Reborn. Selv om de skulle ta på seg det neste Baldur’s Gate, sier Mishulin at det ville bli veldig annerledes enn Larians spill.

«Etter min mening har Larian laget sin egen visjon om hvordan en oppfølger til Baldur’s Gate bør være, og de presenterte den for oss. Ethvert annet studio som skal lage BG4, vil lage sitt eget spill i Baldur's Gate-universet. Det vil ikke være Larians BG3, fordi BG3 er veldig typisk for Larian.... Så ethvert studio som prøver å kopiere det, er dømt til å mislykkes... Men andre studioer vil gjøre noe annerledes. De vil ha sitt eget DNA, sine egne ideer, og de vil legge dem inn i Baldur’s Gate 4, og det vil bli noe helt annet. Jeg håper det finnes et studio som er modig nok, lidenskapelig nok og dyktig nok til å lage det spillet,» sa han.