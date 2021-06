Cruis'n Blast annonsert eksklusivt til Switch

Fans har lenge - fryktelig lenge - etterspurt et nytt F-Zero, et nytt Mario Kart og til og med et nytt Excite Bike. Men dette har dessverre gått Nintendo helt forbi, og de bestemte seg for å i stedet annonserte Cruis'n Blast i går, en ny installasjon i den middelmådige Cruis'n-serien som debuterte allerede i 1994 med Cruis'n USA.

Cruis'n Blast lanseres en gang i høst, og nedenfor finner du de første skjermbildene.