Crypt of the Necrodancer lanserer Synchrony-utvidelse på alle plattformer

Da Crypt of the Necrodancer kom på Steam i 2016, var det en av pionerene i roguelitenes gullalder. Den rytmiske designen og det kraftfulle soundtracket har begeistret tusenvis av spillere, til det punktet at Nintendo til og med tilbød dem ansvaret og æren av å lage en spin-off av systemet deres på The Legend of Zelda, der hovedpersonen Cadence skulle slutte seg til Zelda og Link.

Nå, nesten åtte år etter debuten, er originalspillet oppdatert med en rekke nye funksjoner. Utvidelsen Synchrony har vært i tidlig tilgang i nesten ett år, og er per i dag tilgjengelig på både PC og konsoll.

Synchrony inneholder nye figurer, nye samarbeidsutfordringer (nå opptil tre spillere) og krysspilling mellom plattformer for å sikre at det alltid finnes partnere å spille med. Du kan se presentasjonen av denne DLC-en på Crypt of the Necrodancer nedenfor.